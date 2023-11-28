Гражданам РФ объяснили, как защититься от навязчивых спам-звонков

Жителям России предоставлены рекомендации о том, как эффективно защититься от навязчивых спам-звонков. В соответствии с высказываниями Сергея Кузнецова, руководителя отдела технической поддержки продуктов и услуг ESET, на данный момент российским пользователям доступен ряд приложений, которые способны фильтровать и блокировать нежелательные звонки в фоновом режиме.

Как отмечает Кузнецов, многие люди часто сталкиваются с неприятными и надоедливыми звонками с неизвестных номеров. В большинстве случаев эти звонки исходят от мошенников или от тех, кто предлагает услуги или товары, которые не интересны людям.

Для реализации защиты от навязчивых звонков можно использовать специальные функции смартфонов. Среди них, устройства встроенная функция «антиспам» на Android, для iPhone рекомендуется загрузить специальные приложения или стороннее программное обеспечение для защиты от спам-звонков.

Эксперт рекомендует ознакомиться с отзывами перед установкой таких приложений, чтобы избежать попадания в руки мошенников.