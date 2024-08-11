Названы способы выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

Эксперт по информационной безопасности R-Vision, Александр Черненко, рассказал агентству «Прайм», как распознать потенциально опасные приложения и защитить свои данные.

По его словам, опасные приложения можно классифицировать на пять типов. Первым является «серое ПО» — программы, устанавливаемые не через официальные магазины, такие как App Store или Google Play, а через альтернативные источники.

Также существуют приложения, которые запрашивают доступ к камере, микрофону и файловому хранилищу. Они могут привести к утечке личных данных, кражам биометрии и даже прослушиванию разговоров, когда телефон находится в режиме «покоя».

К третьему типу относятся приложения, использующие «Специальные возможности» операционных систем. Эти функции предназначены для помощи людям с нарушениями зрения, но могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к логинам, паролям и финансовым данным.

Четвертые — это приложения, запрашивающие права администратора. Они получают полный доступ к устройству и могут вносить изменения в любую информацию. Пятые — фишинговые приложения, которые имитируют популярные сервисы для кражи личных данных.

Чтобы оценить безопасность приложения, важно изучать репутацию разработчика, проверять сертификаты безопасности и политику конфиденциальности. Рекомендуется скачивать приложения только из официальных источников и избегать ненужных прав доступа.

При установке стоит использовать антивирусные программы и регулярно обновлять операционную систему.

Если вы заметили подозрительное приложение, отключите интернет и геолокацию, переведите смартфон в безопасный режим и удалите приложение. Если вирус не удастся удалить, может потребоваться сброс устройства до заводских настроек. Черненко также призывает обращаться в техническую поддержку для получения помощи.