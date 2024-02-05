Россиянам назвали слова, которые никогда не нужно произносить при разговоре с мошенником

Мошенники ежедневно обманывают немало россиян, и регулярно официальные ведомства, а также эксперты предупреждают жителей об опасности, рассказывая о схемах мошенничества.

Опасными, как оказалось, являются и определенные слова, которые мошенники могут использовать против вас.

Эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности», Константин Шуленин в беседе с «Лентой.ру» поделился важной информацией о сохранении безопасности при звонках от потенциальных мошенников. Согласно его рекомендациям, использование слов «да» и «нет» следует избегать, так как они могут быть использованы против вас.

Особое внимание эксперта привлекло слово «да», так как некоторые люди имеют привычку отвечать им на звонки. Мошенники могут записать ваше «да» и использовать его для подтверждения действий от вашего имени. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется использовать альтернативные фразы, такие как «алло», «слушаю вас», «не имею возможности» или «отрицаю».

Однако, самым безопасным решением будет просто положить трубку, если у вас возникли подозрения о звонке от мошенников. Не стоит играть с ними в игры или отвечать на провокации, так как в будущем они могут использовать ваши слова в своих интересах.

Следуя рекомендациям эксперта, можно обеспечить свою безопасность и избежать потенциальных проблем, связанных с мошенничеством по телефону.