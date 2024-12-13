Россиянам грозит кража ПИН-кодов банковских карт: юрист дал советы

Юрист Давид Адамс, генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, рассказал о том, как мошенники используют вредоносное ПО для кражи ПИН-кодов банковских карт.

Он отметил, что мошенники часто звонят жертвам, представляясь сотрудниками банков или сотовых компаний, и предлагают обновить приложения или продлить договора.

С помощью различных уловок, таких как «обновление антивируса» или «настройки безопасности», они убеждают людей установить вредоносное ПО на смартфоны.

Это ПО может активировать NFC-чип, делать фотографии карт и перехватывать ПИН-коды и другие важные данные. Затем злоумышленники создают клоны карт и совершают покупки, оставляя владельцев без средств.

Адамс советует устанавливать приложения только из официальных магазинов и проверять информацию о них. Он подчеркивает, что даже если звонят от имени известной компании, не стоит сразу скачивать приложение — лучше сначала проверить отзывы и убедиться в надежности разработчика.

Кроме того, юрист напомнил о важности использования современных антивирусных программ как средства защиты от подобных угроз.