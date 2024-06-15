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Россиянам дали советы, как защитится от искусственного интеллекта

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Эксперт по защите конфиденциальности дал важные советы для защиты от искусственного интеллекта. Он предупредил о возможных угрозах и нарушениях безопасности, связанных с использованием ИИ в повседневной жизни.

Специалисты по конфиденциальности рекомендуют следующие простые шаги для обеспечения безопасности личной информации.

В первую очередь, важно проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону на устройстве, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к записи звукового окружения.

Также важно внимательно читать политику конфиденциальности и условия использования при регистрации на веб-сайтах и использовании приложений. Баннеры с файлами cookie могут быть особым источником сбора данных о пользователе, поэтому их тоже стоит изучить.

Рекомендуется обдумать, какую информацию действительно необходимо предоставить. Данные, которые компании собирают о пользователях, имеют ценность и могут быть проданы третьим лицам.

И, наконец, важно проанализировать, стоит ли разрешать приложениям доступ к персональным данным на устройстве, особенно в случае бесплатных приложений. Бесплатные приложения могут использовать личную информацию пользователей в обмен на предоставление услуг.

Соблюдение этих советов поможет пользователям защитить свою конфиденциальность и личные данные от возможных угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Источник: МК.

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