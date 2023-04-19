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Россиян предупредили об опасностях использования смартфона в туалете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Самой главной опасностью для людей, которые используют смартфон в туалете, является причинение вреда здоровью.

По статистике, более половины людей посещают туалет со смартфоном, но на самом деле такая привычка является опасной по нескольким причинам.

Так, человек, который берет с собой в туалет смартфон, не замечает, как быстро проходит время. В результате нахождение на унитазе более 10-15 минут может оказаться причиной развития геморроя или даже защемлением седалищного нерва. Кроме этого, происходит застрой крови в области малого таза.

Все это приводит к проблемам строения слизистой прямой кишки и может быть причиной ее выпадения. Инфекционисты и вирусологи в свою очередь предупреждают о вирусах и бактериях, которые попадают на смартфон в туалете, который является не самым чистым местом.

В результате со смартфона бактерии и вирусы попадают на руки, а затем становятся причиной кишечной палочки, гастроэнтерита, норовируса и ряда других заболеваний. Ну и наконец, смартфон можно попросту уронить в унитаз. По статистике, каждый пятый человек топит свое устройство в унитазе, пишет hi-tech.mail.ru.

 

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