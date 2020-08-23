Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Эксперт в России рассказал о том, насколько могут быть опасными беспроводные наушники и почему.

ЕКак рассказал доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев в общении с журналистами агентства «Прайм», беспроводные наушники являются небезопасными.

Все дело в том, что Bluetooth-наушники излучают электромагнитные волны рядом с головным мозгом, а так как нервная система человека тоже имеет «электромагнитные токи», то в результате это приводит к недомоганиям.

Если быть точнее, то излучение является причиной роста страдающих от «магнитных колебаний природы» людей.