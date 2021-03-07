Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью бесплатных Wi-Fi

Публичные Wi-Fi точки всегда несли угрозу, поэтому специалист по безопасности призывает не подключатся к ним если есть возможность воспользоваться мобильной сетью.

В беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, чем опасны публичные Wi-Fi.

По его словам, через них злоумышленники могут украсть у пользователя данные, причем не только социальных сетей, но также и банковские аккаунты.

Бондарь посоветовал при использовании бесплатных точек доступа не водить данные от банковских карт и не скачивать файлы.

Стоит напомнить, что в большинстве торговых центрах, а также кафе, вокзалах и аэропортах есть бесплатный Wi-Fi.

Порой к ним подключены хакеры, которые контролируют трафик и могут при подключении посылать на смартфон вредоносные файлы.

Мобильная сеть сейчас является более защищенной, чем публичные точки доступа, поэтому эксперт советуют использовать именно ее если есть такая возможность.