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Россиян предупредили о рисках покупки восстановленных iPhone под видом новых

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Многие iPhone, которые продаются сегодня, являются восстановленными устройствами, собранными из неоригинальных деталей в неавторизованных мастерских.

Эксперты сервиса «ДамПродам» рассказали, что хоть такие смартфоны могут выглядеть привлекательно, они значительно уступают оригинальным моделям по качеству.

Восстановленный iPhone — это устройство, которое было возвращено производителю или продавцу и прошло восстановление для повторной продажи.

Отличить его от нового можно по упаковке, внешнему виду, дисплею, корпусу, серийному номеру и другим характеристикам.

Официально восстановленные устройства имеют гарантию и состоят из оригинальных деталей, тогда как китайские восстановленные модели собираются из дешёвых аналогов.

Эксперты отметили, что до 30% предложений на вторичном рынке составляют такие китайские восстановленные iPhone.

При покупке рекомендуется обращать внимание на качество дисплея, работу аккумулятора, производительность и камеру. Они также предупредили о рисках использования контрафактной продукции, включая возможные перезагрузки и поломки.

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