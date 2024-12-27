Россиян предупредили о рисках покупки восстановленных iPhone под видом новых

Многие iPhone, которые продаются сегодня, являются восстановленными устройствами, собранными из неоригинальных деталей в неавторизованных мастерских.

Эксперты сервиса «ДамПродам» рассказали, что хоть такие смартфоны могут выглядеть привлекательно, они значительно уступают оригинальным моделям по качеству.

Восстановленный iPhone — это устройство, которое было возвращено производителю или продавцу и прошло восстановление для повторной продажи.

Отличить его от нового можно по упаковке, внешнему виду, дисплею, корпусу, серийному номеру и другим характеристикам.

Официально восстановленные устройства имеют гарантию и состоят из оригинальных деталей, тогда как китайские восстановленные модели собираются из дешёвых аналогов.

Эксперты отметили, что до 30% предложений на вторичном рынке составляют такие китайские восстановленные iPhone.

При покупке рекомендуется обращать внимание на качество дисплея, работу аккумулятора, производительность и камеру. Они также предупредили о рисках использования контрафактной продукции, включая возможные перезагрузки и поломки.