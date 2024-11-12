Россиян предупредили о новой схеме обмана с подарочными картами

Мошенники начали активно использовать новую версию схемы обмана с подарочными картами, нацеливаясь на россиян через поддельные Telegram-боты. Злоумышленники распространяют ссылки на эти боты через мессенджеры и социальные сети, привлекая жертв заманчивыми предложениями, сообщает портал «Известия» со ссылкой на эксперта компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова.

По его словам, чтобы скрыть подлинный характер своих действий, мошенники просят потенциальных жертв написать им в личные сообщения, где они скидывают ссылку на фальшивого бота. В нем предлагается приобрести подарочную карту с номиналом 5 тысяч рублей, которая якобы будет стоить всего 2,5 тысячи рублей, что является скидкой 50%. Также доступны карты других номиналов с аналогичными скидками.

Однако, как пояснил Егоров, на самом деле это фишинговая страница, и ввод своих данных может привести к крупным финансовым потерям. Для пользователей Android мошенники предлагают установить специальное приложение, которое, по их словам, необходимо для получения карты. Это приложение, однако, содержит вредоносное ПО, которое позволяет перехватывать SMS и push-уведомления, что помогает злоумышленникам похищать деньги с банковских карт жертв.

Эксперт предупреждает, что такая схема обмана представляет опасность как для пользователей устройств Apple, так и для владельцев Android.