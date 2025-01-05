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Эксперт предупредил: оплата в магазине улыбкой грозит утечкой данных

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В России обсуждают безопасность новой технологии платежей, использующей биометрические данные, в частности, распознавание по улыбке. Эта система, внедренная «Сбером» и X5 Group в более чем 4100 магазинах, вызывает обеспокоенность у экспертов по информационной безопасности.

Александр Жижанков, руководитель по разработке информационных систем, отметил, что такая биометрическая идентификация менее надежна, чем другие методы, такие как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки. Существует риск мошенничества, например, с использованием фотографий из социальных сетей.

Специалист Сергей Верещагин добавил, что для завершения платежа необходимо не только распознавание лица, но и подтверждение операции нажатием кнопки. Система также защищена от несанкционированного использования, если в кадре обнаружено несколько лиц.

Тем не менее, уже сообщалось о случаях случайных платежей, когда люди, например, случайно оплатили чужие покупки своей улыбкой. Эксперты предупреждают о возможных рисках для мошенников, которые могут использовать биометрические данные для получения банковских услуг.

 

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