Россиян предупредили, что аферисты стараются красть номера для входа в онлайн-банк

Эксперты предупреждают о попытках мошенников украсть номер мобильного телефона для доступа к онлайн-банку. Специалисты отмечают, что злоумышленники могут пытаться получить доступ к номеру, подменяя или восстанавливая цифровую SIM-карту (eSIM). Они создают запрос на перевод номера с физической SIM-карты на цифровую, делая это от имени пользователя через сайт или приложение оператора. Таким образом, мошенники получают полный доступ к номеру.

Киберпреступники, имея доступ к мобильному номеру жертвы, могут получить доступ к кодам двухфакторной аутентификации для различных сервисов. Их особенно интересуют онлайн-банкинговые сервисы. Приходящие на украденный номер коды подтверждения позволяют им снять деньги со счета жертвы и оформить кредиты. Дмитрий Дудков, специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T., подчеркивает этот факт.

Чтобы избежать попадания в руки мошенников, важно соблюдать правила безопасности в сети. Эксперты напоминают о необходимости использования двухфакторной аутентификации во всех сервисах, а также о применении сложных паролей и их регулярной смене. Кроме того, пользователей советуют внимательно следить за сообщениями о перевыпуске и блокировке SIM-карты, чтобы своевременно реагировать на любые подозрительные действия, пишет «Газета.ру»