Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

Новые устройства с микрофонами являются потенциально опасными и могут использоваться хакерами для записи разговоров пользователя.

По словам консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александра Рогозина, если на устройство с микрофоном будет установлена программа для записи разговоров, то хакеры смогут записывать приватные встречи и прослушивать важную информацию пользователя.

«Это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника» — цитирует Рогозина агентство «Прайм».