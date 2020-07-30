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Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

31.07.2020 00:42

Новые устройства с микрофонами являются потенциально опасными и могут использоваться хакерами для записи разговоров пользователя.

По словам консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александра Рогозина, если на устройство с микрофоном будет установлена программа для записи разговоров, то хакеры смогут записывать приватные встречи и прослушивать важную информацию пользователя.

«Это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника» — цитирует Рогозина агентство «Прайм».

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