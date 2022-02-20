Россия стала второй в мире по количеству смартфонов с вирусами

Уже давно не секрет, что некоторые производители внедряют вирусы в смартфоны еще на этапе их производства.

Эти вирусы следят за пользователями, и крадут их конфиденциальную информацию.

По данным экспертов из Trend Micro, в РФ находится одно из самых больших количеств зараженных из «коробки» смартфонов.

Эксперты уверены, что все обнаруженные вирусы были успешно установлены еще на этапе установки программного обеспечения на заводе.

В частности, обнаруженные вирусы предлагают пользователям различные нелегальные услуги, которые связаны с учетными записями в сервисах.

По данным Trend Micro, Россия по количеству зараженных смартфонов находится на втором месте в мире.

Специалисты насчитали 16,1 тысячи таких аппаратов, но на самом деле их может быть значительно больше.

Причем опасные вирусы были найдены в моделях ZTE Blade 3, MiOne P1, R5, R3, Hero 5, Meizu V8, Huawei Mate 20 Pro, P9, P20 Pro, Honor 5X KIW-TL100 и ряде других популярных аппаратах.