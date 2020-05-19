В России началась разработка спутниковой системы «Гонец»

Представитель компании «Спутниковая система Гонец» рассказал, что сейчас ведется разработка новой группировки «Гонец».

Это будет новое поколение системы, в которой увеличат количество спутников, но насколько будет увеличена группировка не сообщается, а сейчас на орбите находится 12 спутников.

Новые космические аппараты будут работать уже на других частотах, и насколько известно, новая система будет в основном работать для услуг интернета вещей.

Запуск нового поколения «Гонец» будет происходить с космодрома Восточный. Сначала за один запуск будут выводить по семь аппаратов, а последующие спуски будут с двумя-тремя спутниками.

Ранее сообщалось, что новая система «Гонец» будет состоять из 24 космических аппаратов, которые будут расположены на высоте 1500 км.