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Россия может заставить Apple снизить комиссию App Store до 20%

02.09.2020 10:51

В прошлом месяце мы узнали, что Россия признала Apple виновной в антиконкурентной практике, основанной на том, как она обрабатывает сторонние приложения для родительского контроля. Отдельным, но отчасти связанным событием, в нижнюю часть парламента России был внесен новый законопроект, ограничивающий комиссию Apple App Store на уровне 20%, а также требующий, чтобы он разрешал использование сторонних магазинов приложений.

Как сообщает Reuters, российский парламент скоро проголосует за ограничение комиссионных, которые такие компании, как Apple и Google, взимают с продаж приложений. Законопроект, внесенный в нижнюю палату российского парламента депутатом Федотом Тумусовым, предусматривает ограничение комиссионных от продажи заявок на уровне 20%. В настоящее время Apple взимает 30% комиссионных с продаж в своем App Store.

Но помимо снижения максимальной комиссии в России, закон, в случае его принятия, заставит такие компании, как Apple, «ежеквартально выплачивать треть своих комиссионных в специальный фонд обучения ИТ-специалистов». В то время как 30% комиссии Apple App Store часто упоминается в связи с обсуждениями антимонопольного законодательства, другой важной частью является озабоченность по поводу контроля Apple над разработчиками и того, как приложения одобряются в процессе проверки App Store.

В случае его утверждения это будет очень заметный закон, поскольку многие страны по всему миру тщательно изучают антимонопольное законодательство Apple, в основном в отношении ее практики в App Store. Хотя 30% комиссии App Store подвергались сомнению незадолго до проведения в Конгрессе большого антимонопольного слушания в области технологий, на котором выступал Тим Кук, до сих пор не было принято никаких законов, ограничивающих комиссии крупных технологических приложений. В ответ Apple обычно указывается, что 30% — это рыночная норма. И, конечно же, необходимость открытия своих устройств для сторонних магазинов в России, скорее всего, заставит Apple задуматься о продолжении работы там. Несомненно, Apple будет обжаловать такой закон в России, если он будет принят.

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