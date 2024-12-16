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Россия борется с телефонными мошенниками: новый законопроект о SIM-боксах

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Министерство цифрового развития, ФСБ и МВД России ведут разработку проекта закона, который также направлен на борьбу с телефонными мошенниками.

Речь идет о введении запрета на использование SIM-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Дело в том, что эти инструменты активно используются злоумышленниками для организации колл-центров.

Как сообщают «Ведомости», новый законопроект предусматривает предоставление услуг мобильной связи с использованием SIM-боксов исключительно при наличии договора с оператором, где указывается данные о приобретении SIM-карт, идентификатор устройства и цели использования.

При выявлении недостоверной информации, пользователям услуги связи будут не доступны. Кроме этого, новые правила предусматривают использование SIM-боксов только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

ВАТС от крупных российских операторов должны находиться на территории России, идентифицировать абонентов через ЕСИА и иметь сетевой адрес, принадлежащий РФ.

Эти меры станут частью более широкого пакета из 30 законопроектов, направленных на защиту граждан от телефонного мошенничества.

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