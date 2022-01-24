Российскую операционную систему «Фантом» протестируют в пилотных проектах

Разработка операционной системы ведется с 2010 года, в этом году разработчики закончат доработку версии для Genode.

ОС «Фантом» создавалась с «нуля», ее разрабатывают уже более 10 лет, и в этом году должны начать тестировать в пилотных проектах.

ОС в своей основе имеет микроядра Genode. По словам главы компании DZ Systems Дмитрия Завалишина, сейчас завершается доработка основной версии «Фантом», затем будет доделана версия для Genode, после чего ее полноценно можно начать тестировать.

Разработчики отмечают, что «Фантом» никогда не выключается, даже если выключить компьютер, то работа самой ОС просто приостанавливается.

За счет этого система является безопасной и отказоустойчивой.

Ожидается, что ОС «Фантом» заинтересует военных и компании, которые особое внимание уделяют безопасности.