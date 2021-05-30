Российским пользователям озвучили опасность рекламы в интернете

Специалист в области кибербезопасности компании Tet Улдис Либиетис (Uldis Libietis) раскрыл опасность рекламы в интернете.

По данным «Газета.Ru», журналисты которой ссылаются на эксперта, одной из главным проблем коммерческих объявлений в сети является то, что они могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты и устанавливать вирусы на устройства.

В этом и кроется главная опасность рекламы в интернете. Дело в том, что вредоносное ПО может находиться даже в одном пикселе рекламного объявления.

Выявить рекламные объявления, которые перехвачены злоумышленниками очень сложно. Чтобы немного обезопасить себя, специалист предлагает включать расширения браузеров, которые могут блокировать все коммерческие объявления на сайтах.