Российским покупателям рассказали, какую технику лучше не приобретать с витрины

Сбережение денег не должно перевешивать разум. Витринные образцы техники лучше не покупать. Витринный образец идентичен оригинальному продукту, за исключением того, что он использовался в магазине для демонстрации. Особенно это касается техники с экраном, такой как телевизоры, телефоны, планшеты и ноутбуки.

Часто на них в магазинах показывают видео с максимальной яркостью, что может привести к засветам, остаточным изображениям и потере качества цветов.

Кроме того, аккумуляторы витринных образцов могут быть изношены, так как они часто находятся на зарядке в течение длительного времени.

Акустические системы, такие как колонки, также могут потерять качество звука, если они были использованы на высокой громкости в магазине.

Проекторы, особенно те, которые работают на лампах, также могут иметь ограниченный срок службы.

При покупке витринных образцов всегда стоит обращать внимание на скидки и узнавать у продавца, сколько времени они были использованы. В целом, лучше быть осторожным и проверить все тщательно перед покупкой.

Источник: hi-tech.mail.ru.