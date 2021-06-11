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Российский суд запретил сайты, объясняющие, как торговать биткойнами

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Суд в Пермском крае России постановил заблокировать ряд веб-сайтов, на которых рассказывается, как обменять криптовалюту на фиатные деньги.

Местные прокуроры заявляют, что распространение подобной информации является нарушением закона в России, поскольку может способствовать отмыванию незаконных средств.

Кунгурский городской суд в Пермском крае России удовлетворил ходатайство прокуратуры Березовского района о закрытии нескольких интернет-сайтов, на которых подробно описываются различные методы обналичивания биткойнов. Прокуроры, обнаружившие криптоплатформы, настаивают на том, что публикация такого контента нарушает российское законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Российский суд запретил сайты, объясняющие, как торговать биткойнами

«Было установлено, что информация о методах обналичивания криптовалюты Биткойн была свободно доступна для просмотра и использования на определенных Интернет-ресурсах», — поясняется в пресс-релизе, а также отмечается:

Учитывая, что законодательство рассматривает обмен виртуальных валют как возможное участие в сомнительных сделках, прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием ограничить доступ к этой информации.

Количество затронутых веб-сайтов, а также их доменные имена не разглашаются, но Forklog со ссылкой на прокуратуру сообщает, что с начала года было подано пять таких запросов. Одна из претензий, как сообщает издание, касается видеоролика на Youtube, описывающего способы обмена биткойнов на российские рубли.

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