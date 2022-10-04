Российский суд оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей за контент, нарушающий законы против ЛГБТК

Российский суд оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей (около 51 000 долларов) за то, что он не удалил контент на платформе, нарушающий закон страны о «гей-пропаганде», направленный против ЛГБТК, сообщает Reuters.

Штрафы основаны на обвинениях в том, что TikTok продвигал «нетрадиционные сексуальные ценности, видео с участием ЛГБТ, феминизма и искаженного представления традиционных сексуальных ценностей», сообщает российское информационное агентство «Интерфакс» . Закон 2013 года запрещает физическим и юридическим лицам обсуждать и продвигать права ЛГБТК и использовался для подавления контента в Интернете. Россия предупредила TikTok о штрафах в августе.

Выплата штрафов является последним в России репрессиями против технологических компаний за размещение контента, который идет вразрез со все более строгими правилами страны. В июле Россия оштрафовала Google почти на 365 миллионов долларов за отказ выкладывать на YouTube видеоролики о СВО в Украине.

Хотя последние штрафы TikTok и Twitch относительно невелики, штрафы для технологических компаний увеличились, и Россия продолжает выписывать больше. По данным государственного информационного агентства ТАСС, Twitch уже грозит ряд новых штрафов на общую сумму 135 392 доллара за то, что он не удалил ложный контент о СВО в Украине.