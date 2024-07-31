Российский студент изобрел пленку для защиты устройств от холодов

Булат Халитов, студент четвертого курса Самарского университета, создал инновационную обогревательную пленку. Эта разработка предназначена для защиты аккумуляторов электромобилей и гаджетов от низких температур.

Пленка имеет толщину всего 0,2 мм, гибкую конструкцию и потребляет минимум энергии. Работая от самого аккумулятора, она поддерживает оптимальную температуру, сохраняя заряд.

Обогреватель способен нагреваться до 150 градусов, а срок службы составляет 50 тысяч часов. Прототип уже прошел испытания.

Разработка проектируется как опция для электромобилей, что позволит эксплуатировать аккумуляторы при более низких температурах. Первым потребителем может стать российский рынок электротранспорта.

Студент рассчитывает запустить производство пленки на базе собственного малого предприятия, чтобы демонстрировать ее эффективность в дилерских центрах.