Российский смартфон «Р-Фон» выйдет в продажу в 2024 году

Компания «Рутек» объявила о российском смартфоне «Р-Фон», работающем на операционной системе «Роса Мобайл».

Производитель утверждает, что этот смартфон полностью удовлетворяет потребности бизнеса, государственного сектора и промышленных предприятий. «Роса Мобайл» обеспечивает максимальную безопасность данных и будет доступна только для доверенных устройств.

Отличительной особенностью «Роса Мобайл» является то, что инженеры компании разработали собственные драйверы для компонентов смартфона, таких как Wi-Fi и Bluetooth, чтобы предотвратить передачу конфиденциальной информации третьим лицам.

В «Роса Мобайл» уже предустановлены системные приложения, такие как телефон, сообщения, настройки, браузер, галерея, часы, калькулятор и календарь. Он также имеет единую учетную запись «Роса ID», которая обеспечивает доступ ко всем сервисам и продуктам.

В смартфоне предустановлены также магазин приложений «Роса Маркет», облачное хранилище данных «Роса Диск» с возможностью расширения до 10 ГБ, «Роса Мессенджер» для личного и корпоративного общения с шифрованием сообщений и «Роса Контроль» для удаленного управления устройствами сотрудников.

Смартфон «Р-Фон» был спроектирован и разработан российской компанией «Рутек» с использованием зарубежных компонентов. Он проходит финальную сборку, тестирование и установку программного обеспечения на собственном производстве «Рутека» в Саранске, Россия.

Производственные мощности компании позволяют выпускать несколько миллионов устройств в год. Смартфон был официально признан российским и включен в реестр Минпромторга.

Заказы на «Р-Фон» будут приниматься с 18 декабря 2023 года, а сам смартфон станет доступен для заказа в 2024 году. В будущем он также будет доступен на рынке для широкой аудитории.

Во втором квартале следующего года будет запущен сервис «Роса Миграция», который облегчит переход с популярных операционных систем на «Роса Мобайл». Облачное хранилище «Роса Диск» также будет доступно для Windows, MacOS, Android, iOS и веб-версии. В первой половине 2024 года будет запущен сервис «Роса Платежи» для электронной коммерции.