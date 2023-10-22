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Российский смартфон «Р-Фон» попал в реестр Минпромторга

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21 октября 2021 года в Государственную информационную систему промышленности был внесен российский смартфон «Р-Фон» с операционной системой Rosa Mobile. Устройству присвоен код «Рутек RT001 РКУП.466259.001».

Российский смартфон «Р-Фон» попал в реестр Минпромторга

Новинка получила 112 баллов, что указано в «заключении о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Подробные технические характеристики устройства представлены в каталоге. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Интересно, что согласно опубликованным документам, смартфон «Р-Фон» будет работать под управлением двух операционных систем: Rosa Mobile и Android.

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