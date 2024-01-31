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Российский рынок покинули разработчики Avast и CCleaner

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Похоже компания Avast завершила свою деятельность на российском рынке, и пользователи больше не имеют возможности использовать их продукты или получать доступ к их сайтам.

О прекращении своей деятельности на территории России и Белоруссии Avast объявила около двух лет назад.

С начала января пользователи заметили, что мобильные приложения и антивирусы Avast, включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus для ПК, перестали функционировать в России.

Пользователи получают сообщения, указывающие на то, что продукт не поддерживается в их текущем местоположении или стране.

Это же касается AVG AntiVirus FREE и AVG AntiVirus FREE для Android.

Кроме того, доступ к сайтам Avast и AVG, включая домен avast.ru, был заблокирован в России. Домен avast.ru полностью отключен, и пользователи больше не могут получить к нему доступ. Также стала недоступной бесплатная утилита CCleaner.

 

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