Российский разработчик столкнулся с отказом в проекте Open Source из-за политических причин

Разработчик из Санкт-Петербурга, Ахтям Сакаев, не смог внести свои изменения в Open Source проект Reactor, размещённый на GitHub. В октябре 2024 года он предложил доработку, которая была одобрена участниками проекта, однако спустя месяц запрос был отклонён. Причиной отказа стало заявление представителя американской компании Broadcom, курирующей проект: «К сожалению, как проект, находящийся под управлением Broadcom, мы не можем принимать изменения из российских источников из-за экспортной политики компании».

Сакаев, который уже более десяти лет участвует в Open Source проектах, отметил, что этот случай не стал для него полной неожиданностью, особенно на фоне недавнего исключения российских программистов из команды майнтейнеров ядра Linux в октябре 2024 года. В интервью Business FM он выразил беспокойство по поводу растущей тенденции политической дискриминации в научном сообществе, что, по его мнению, вредит развитию Open Source.

Такое развитие событий может иметь долгосрочные последствия для российской ИТ-сферы, особенно в свете того, что многие отечественные программные продукты, внесённые в реестр российского ПО, используют компоненты с открытым исходным кодом. Если практика отказов от исправлений и улучшений, предложенных российскими разработчиками, продолжится, это может привести к снижению качества этих продуктов и ограничению их возможностей в международном контексте.