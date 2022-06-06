Российский разработчик показал способный запускать две игры эмулятор PS4 с названием fpPS4

Российский энтузиаст разработал новый симулятор PlayStation 4 для ПК, который пока не является готовым решением для самостоятельной установки и требует некоторых навыков программиста.

Симулятор игровой консоли может запускать одновременно игры Sonic Mania и We Are Doomed, но в дальнейшем должны появится новые игры.

Симулятор называется fpPS4. Это программное обеспечение с отрытым исходным кодом, и для его установки на ПК требуется скачать исходный код программы с GitHub и скомпилировать её самостоятельно.

Для fpPS4 нужен компьютер с 64-битным процессором, видеокарта с поддержкой Vulkan и операционная система Windows 7 x64 или новее.