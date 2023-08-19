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Российский «Р-ФОН» на ОС Rosa Mobile показали на снимках

Автор На чтение 1 мин Просмотров 486 Опубликовано

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков опубликовал видеоролик, в котором распаковывается отечественный смартфон Р-ФОН с операционной системой Rosa Mobile. Этот смартфон разрабатывается научно-техническим центром информационных технологий «РОСА». В ролике показаны устройство и упаковка смартфона, а также представлены его характеристики.

Российский «Р-ФОН» на ОС Rosa Mobile показали на снимках

Новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, основной камерой на 50 Мп, датчиком отпечатка пальца и слотом для двух SIM-карт. Устройство будет обладать 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит его работу.

Хотя все возможности операционной системы и интерфейса пока держатся в секрете, на коробке видно изображение главного экрана устройства. Официальный выход операционной системы Rosa Mobile на розничный рынок запланирован на 2024 год. Для корпоративного сектора и государственных заказчиков она станет доступной до конца 2023 года.

Смартфон Р-ФОН будет производиться в Зеленограде и ориентирован на ценовой диапазон до 40 тыс. рублей. Операционная система Rosa Mobile создана на основе открытой ОС Linux.

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