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В Yota присоединились к сервису блокировки спам-рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Российский оператор Yota подключился к сервису оперативной блокировки нежелательной рекламы.

Информацию о присоединении Yota к сервису оперативной блокировки нежелательной рекламы предоставила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В сообщении ФАС говорится:

«Yota присоединилась к меморандуму операторов связи и ФАС о противодействии спам-звонкам. Это поможет защитить абонентов от нежелательных вызовов и смс-сообщений».

Абоненты Yota также получили возможность сообщать о нежелательных звонках, и для этого нужно на сайте ФАС заполнить специальную форму, также это можно будет сделать на сайте оператора.

Помимо этого, сами абоненты тоже смогут сообщать о спаме и для этого предлагают переслать сообщение спам-рассылки на специальный номер горячей линии.

Yota
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