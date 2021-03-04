Российский НПЦ «ЭЛВИС» представит свои процессоры для смартфонов

«Электронные вычислительно-информационные системы» для отечественного рынка разработали мобильные процессоры, которые можно использовать в смартфонах, планшета и устройствах Интернета вещей.

Презентация процессоров должна состоятся в ближайшее время. Пока про чипы информации нет, но уже известно, что их создали с расчетом на выпуск устройств, ориентированных в первую очередь на государственных заказчиков.

Производить новые процессоры для мобильных устройств можно будет только на фабриках тайваньской TSMC, так как России нет подходящего производства.

Разработчики планируют в следующем году выйти на большие объёмы поставок новых процессоров (ориентировочно на несколько сотен тысяч процессоров).