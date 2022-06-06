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Российский ноутбук Bitblaze на базе процессора Байкал будет выпущен в ближайшие месяцы

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Омская компания Промобит скоро начнет производство ноутбуков Bitblaze на базе отечественного процессора.
В основе российских ноутбуков лежит процессор Байкал-М.

Первая партия в количестве 1000 штук будет направлена в государственные структуры и организации. До конца года Промобит обещает выпустить серийные версии ноутбуков Bitblaze.

В отечественном ноутбуке с процессором Байкал-М будет установлена IPS-матрица с разрешением FullHD, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Работать ноутбук будет под управлением Alt или Astra. Как пишет «Омскпресс», стоимость модели составит около 100 тыс. рублей.

Bitblaze
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