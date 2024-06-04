Российский мобильный оператор запустил сервис борьбы с мошенниками

Пресс-служба оператора связи Билайн объявила о введении Группы быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством. Группа будет действовать в контактном центре компании и заниматься предотвращением мошеннических звонков абонентам.

Мошенники обычно звонят абонентам и утверждают, что истек договор на услуги связи, хотя на самом деле договор является бессрочным и не требует продления.

Они также могут попросить абонента сообщить различные коды, которые приходят на телефон. Компания напоминает своим абонентам не делиться такой информацией.

Если абонент подозревает, что стал жертвой мошенников, он может обратиться за помощью по номеру 0611 или в чате мобильного приложения Билайн. В пресс-службе также отметили, что время критично в случае мошеннических атак, поэтому были внесены изменения в IVR (интерактивное голосовое меню), чтобы клиенты могли быстро получить информацию о безопасности и связаться с Группой быстрого реагирования.

Билайн также сотрудничает с банками и Госуслугами для более эффективной борьбы с мошенничеством. Это позволяет специалистам Группы быстрого реагирования обращаться к партнерам и противодействовать преступным действиям со всех сторон, чтобы полностью решить проблему клиента.

Исполнительный вице-президент по розничному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Светлана Кирсанова отметила, что мошенничество является глобальной проблемой, и Билайн стремится сотрудничать с другими организациями, чтобы эффективно бороться с ней и защищать интересы клиентов.