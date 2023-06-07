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Российский магазин RuStore запустил инструменты монетизации для разработчиков

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Самозанятые теперь могут запустить монетизацию в отечественном магазине приложений для Android-смартфонов.

В RuStore самозанятые могут получать прибыть от размещенных приложений. В пресс-службе VK сообщили:

«Официальный магазин приложений для Android открыл платежные инструменты для российских разработчиков — физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения».

Отмечается, что условия монетизации для самозанятых и юридических лиц одинаковые, для запуска монетизации нужно только перейти в раздел «Монетизация». Выплаты будут осуществляться через B2B-сервис «VK Pay самозанятые», минимальный порог для выплаты составит 5 тыс. руб.

RuStore
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