Российский магазин приложений запустил процесс удаления VPN-сервисов

Российский магазин приложений для Android, NashStore, принял решение удалить все VPN-сервисы из своего каталога в соответствии с требованиями российского законодательства. Это было сделано после запроса сенатора Артема Шейкина в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которая управляет магазином.

По словам сенатора, такой шаг демонстрирует ответственный подход NashStore к соблюдению законов РФ и он надеется, что другие магазины приложений последуют этому примеру.

Ранее Шейкин уже обратился к главе Роскомнадзора с просьбой проверить VPN-сервисы в NashStore на соответствие законодательству и запросил информацию о контроле соблюдения законов на платформе.