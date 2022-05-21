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Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки

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Магазин приложений RuStore в дальнейшем войдет в список обязательных приложений для установки на смартфоны и другие устройства под управлением Android.
Для этого Минцифры подготовило специальный проект, который обяжет производителей смартфонов на территории РФ устанавливать отечественный магазин.

В пресс-службе Минцифры написали:

«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства».

RuStore будет считаться обязательным для установки не только на смартфоны и планшеты, но также на смарт-телевизоры, приставки под управлением Android и компьютеры.

RuStore
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