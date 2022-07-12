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Российский магазин приложений RuMarket преодолел отметку в полмиллиона установок

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После введенных ограничений по размещению приложений в российском Google Play, на рынке очень быстро был запущен отечественный магазин RuMarket.
Он доступен только для Android-смартфонов, и в нем пока не очень много программ и игр, но их список постоянно расширяется.

В RuMarket есть банковские клиенты, которые убрали из Google Play, и другие программы, попавшие под санкции.

RuMarket был представлен в апреле и недавно в нем отметили свыше 500 тыс. установок.

Как заявил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский:

«Мы рады тому, что наш продукт получил хороший отклик у пользователей, о чем говорит постоянный рост по скачиваниям и времени, которое люди проводят в приложении. Со своей стороны мы максимально сконцентрированы на отлаживании инфраструктуры и дальнейшем увеличении количества доступных приложений».

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