Российский магазин приложений RuMarket преодолел отметку в полмиллиона установок

После введенных ограничений по размещению приложений в российском Google Play, на рынке очень быстро был запущен отечественный магазин RuMarket.

Он доступен только для Android-смартфонов, и в нем пока не очень много программ и игр, но их список постоянно расширяется.

В RuMarket есть банковские клиенты, которые убрали из Google Play, и другие программы, попавшие под санкции.

RuMarket был представлен в апреле и недавно в нем отметили свыше 500 тыс. установок.

Как заявил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский:

«Мы рады тому, что наш продукт получил хороший отклик у пользователей, о чем говорит постоянный рост по скачиваниям и времени, которое люди проводят в приложении. Со своей стороны мы максимально сконцентрированы на отлаживании инфраструктуры и дальнейшем увеличении количества доступных приложений».