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Российский магазин Android-приложений NashStore стал открытым для разработчиков

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Магазин приложений NashStore стал доступен для регистрации в нем разработчиков.
NashStore является альтернативным решением Google Play. Он доступен для скачивания только на Android-устройства, и через него уже можно установить приложения банков, которые попали под санкции и были удалены из Google Play.

В NashStore уже подали заявки разработчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, были также приняты заявки от зарубежных компаний, которые зарегистрированы в Китае, Малайзии, Индии, Казахстане и Белоруссии.

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