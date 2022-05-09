Российский магазин Android-приложений NashStore стал открытым для разработчиков

Магазин приложений NashStore стал доступен для регистрации в нем разработчиков.

NashStore является альтернативным решением Google Play. Он доступен для скачивания только на Android-устройства, и через него уже можно установить приложения банков, которые попали под санкции и были удалены из Google Play.

В NashStore уже подали заявки разработчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, были также приняты заявки от зарубежных компаний, которые зарегистрированы в Китае, Малайзии, Индии, Казахстане и Белоруссии.