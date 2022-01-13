Российский клуб получит от ВТБ более 4 миллиардов рублей

Московское «Динамо» получит деньги в рамках спонсорского контракта

Столичное «Динамо» в этом сезоне демонстрирует отличную игру, что позволяет команде всерьез бороться за чемпионский титул. Российская Премьер-лига уже преодолела свой экватор, а команды сейчас находятся в отпуске. Следующий свой матч московский коллектив проведет 26 февраля против «Химок», а БК Melbet уже выставила котировки на этот матч. Подробнее узнать о том, где найти Melbet apk, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Банковская группа ВТБ уже приобретала футбольный клуб «Динамо», но несколько раз передавала акции клуба спортивному сообществу с аналогичным названием. Но в середине 2019 года компания стала единоличным владельцем команды. Это стало отправной точкой в новой истории «бело-голубых», так как коллектив ждали большие изменения.

Для проведения глобальной перестройки ВТБ заключил с «Динамо» спонсорский контракт, по которому клуб получит 4,2 миллиарда рублей. Причем соглашение было подписано всего на один год, в дальнейшем можно ожидать увеличения спонсирования.

Денежные средства пошли на погашение всех кредитных обязательств «Динамо» перед кредиторами. Помимо этого было совершено точечное усиление состава, благодаря чему московский клуб сейчас идет среди лидеров турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.