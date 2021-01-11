Российский IT-эксперт поведал об опасности бесплатных SIM-карт

Российский эксперт рассказал, какую опасность могут нести бесплатные сим-карты, которые раздают бесплатно на улице.

В общении с журналистами агентства «Прайм» об опасности бесплатных SIM-карт рассказал IT-эксперт ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.

По его словам, в первую очередь опасность таких сим-карт заключается в том, что они могут использоваться для контроля над аккаунтами пользователя.

Дмитрий Пудов говорит, что подобные карты могут быть оформлены на другого человека, поэтому по сути новый пользователь просто не будет иметь никаких прав с точки зрения закона.

В качестве примера приводят ситуацию, когда для доступа к некоторым сайтам или приложениям требуется СМС-сообщение для восстановления пароля.

Если в смартфоне используется бесплатная сим-карта, то пользователь может лишиться доступа к необходимым сайтам.

К тому же мошенники могут создать копию сим-карты, из-за чего звонки и сообщения начнут приходить на нее, а это даст им возможность получить доступ к аккаунтам.

В последнем случае у злоумышленников будет возможность использовать страницы в социальных сетях для фишинговых атак или рассылки сообщений друзьям с сообщением о помощи деньгами. Также под угрозой будут и банковские данные.