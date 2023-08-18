«Российский» iPhone работает на Linux и будет стоить 40 000 рублей

Научно-технический центр информационных технологий «РОСА», входящий в холдинг «Рутек», представил изображения своего первого смартфона под названием «Р-ФОН». Официальные снимки были опубликованы Владимиром Зыковым, директором ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, 17 августа.

Новый смартфон будет работать на операционной системе «РОСА мобайл», которая представляет собой собственный Linux-дистрибутив разработанный НТЦ ИТ «РОСА». Эта ОС будет доступна для государственных и корпоративных заказчиков, которым важна высокая степень безопасности.

Согласно предоставленной информации, «Р-ФОН» будет обладать 6,7-дюймовым дисплеем, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Основная камера с разрешением 50 Мп, а емкость батареи составит 5000 мАч, что позволит заряжать устройство лишь раз в два-три дня при немедленном использовании. В смартфоне будет поддержка двух SIM-карт, а также технологии NFC и разблокировки по отпечатку пальца. Отмечается, что «Р-ФОН» визуально напоминает Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, хотя его камера и встроенная память немного уступают по характеристикам. Процессором смартфона станет MediaTek Helio G99.

Смартфон будет совместим с приложениями для Android. Сравнивая его с продукцией российской автомобильной промышленности, Владимир Зыков назвал его «хорошим телефоном, визуально сопоставимым с Lada Vesta».

Выход «РОСА мобайл» на розничный рынок запланирован на 2024 год, в то время как корпоративным пользователям и государственным заказчикам он станет доступен уже в текущем году. Этот шаг в направлении создания смартфонов на российской операционной системе не первый — ранее компания «F+ tech», дочерняя компания «Марвел Дистрибуции», также представила гаджеты на ОС «Аврора», однако в силу некоторых обстоятельств, связанных с продажей и функциональностью, эти попытки не всегда получали положительные отзывы.