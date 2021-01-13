Российский хакер получил доступ к камерам наблюдения РЖД, взломав их сети

После появления информации про уязвимость, в РЖД заявили что потери персональных данных не произошло. В компании уже начали проверку.

На сайте «Хабр» специалист в сфере IT Алексей Сопов сообщил, что через открытый прокси-сервер был получен доступ к камерам наблюдения на вокзалах и офисах, системе вентиляции, табло и сетевым данным РЖД.

Для взлома РЖД хакер использовал сервис для сканирования сетей NMAP.

Через него он смог обнаружить порты с незащищенными паролями и через них войти в систему крупнейшей компании, а также получить доступ к более 10 тыс. камерам наблюдения.

По заявлению Сопова, незащищенные порты являются плохой работой команды разработчиков или специалиста, который проводил аудит.

Сопов также не стал исключать, что о проблеме в РЖД было известно, но ее никто не признал.