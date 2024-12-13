Российский электрокар «Атом» успешно протестировали на дорогах

В процессе подготовки к серийному производству электромобиля Атом ключевым этапом стали ресурсные испытания. Эти тесты необходимы для проверки качества, надежности и износостойкости автомобиля в реальных условиях эксплуатации.

Для подготовки к испытаниям были привлечены три команды, включая специалистов Центра испытаний ФГУП «НАМИ» и инженеров НОЦ «КАМАЗ-БАУМАН» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Сотрудничество с НОЦ «КАМАЗ-БАУМАН» привело к разработке ускоренного ресурсно-испытательного маршрута. Специалисты центра провели научно-исследовательскую работу, записывая дорожные нагрузки, которые возникают при движении прототипа Атома как по обычным дорогам, так и по специализированным трассам на автополигонах НАМИ.

После сбора данных и их математического анализа были получены результаты о нагруженности автомобиля. На основе этих данных был создан уникальный круговой маршрут для ускоренных испытаний на автополигоне.

Этот новый маршрут позволяет добиться такой же степени износа компонентов автомобиля, как на обычных дорогах, но за значительно меньшее время.

Например, 100 километров на полигоне по новому маршруту равны 1000 километрам на дорогах общего пользования, что дает коэффициент усиления 10.