Российский бренд «Аквариус» начнёт выпускать игровые ПК

Бренд «Аквариус» и компания Nemifist объявили о сотрудничестве для производства высокопроизводительных ПК для геймеров и корпоративных пользователей.

Nemifist предоставит свои производственные мощности, а «Аквариус» внесет свои технологии разработки. Это партнерство позволит Nemifist значительно увеличить объемы производства ПК и выпускать компьютеры для бизнеса.

Некоторые специалисты уже высказали своем мнение и отметили, что игровые ПК сложнее в проектировании, но процесс сборки похож на сборку обычных ПК для дома и офиса.

Однако, если ПК оснащены водяным охлаждением, требуется дополнительный участок сборки. Также компании будут конкурировать со специализированными дистрибьюторами, которые часто заказывают технику для игровых клубов.

В настоящее время игровым клубам неинтересны игровые станции в нетипичных форм-факторах, таких как интегрированные в столы.