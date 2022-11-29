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Российский банк представил NFC-кольцо для оплаты покупок на кассе

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В России появилось кольцо, через которое можно оплачивать покупки на кассе.
Банк «Точка» представил керамическое кольцо, которое позволяет производить оплату покупок, проезда в общественном транспорте и снимать наличные в банкоматах, если они поддерживают бесконтактные технологии.

Кольцо выполнено из керамики, оно не боится воды и царапин. Гаджет можно приобрести за 4600 рублей, но для этого нужно быть клиентом банка «Точка» и являться держателем карты «Мир».

NFS-кольца также представили «Альфа-банк» и «Россельхозбанк».

Российский банк представил NFC-кольцо для оплаты покупок на кассе

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