Российские военные получат дроны-камикадзе с компьютерным самонаведением

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) вскоре получат партию новых дронов-камикадзе «Русак-С», оснащенных системой компьютерного самонаведения. Эти дроны смогут распознавать цели без помощи оператора и работать в условиях подавления радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет «Коммерсантъ».

Первые поставки новых FPV-дронов запланированы на февраль. Дрон «Русак-С» способен нести до 3 кг полезной нагрузки и использует нестандартные частоты для связи, что повышает его устойчивость к РЭБ. В случае вмешательства противника он автоматически переходит в режим автопилота, пока не выйдет из зоны помех.

Система компьютерного зрения, основанная на нейросети, обучена распознавать и поражать наземные цели. Оператору достаточно выбрать и подтвердить цель, после чего дрон самостоятельно рассчитывает траекторию полета.

Однако эксперты отмечают, что хотя внедрение этих технологий может быть полезным, это не означает кардинального прорыва в использовании дронов-камикадзе. Эффективность нового БПЛА будет определяться его применением в боевых условиях и способностью противостоять средствам подавления сигнала.

«Русак-С» станет одним из первых серийных дронов-камикадзе с компьютерным самонаведением, используемых российскими военными.