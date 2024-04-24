Главная » Новости

Российские вендинговые кофейные аппараты начнут разговаривать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Российская компания Uvenco, специализирующаяся на вендинговых аппаратах, работает над разработкой кофейных автоматов с голосовым управлением. Информацию об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, Uvenco опубликовала вакансию инженера-разработчика встраиваемых систем на популярном рекрутинговом сайте hh.ru.

В описании вакансии указано, что компания планирует создать систему голосового управления, включающую несколько микрофонов, аналогичную той, которая используется в современных смарт-динамиках. Требуется также знание алгоритмов для обработки речи.

В Uvenco подтверждают планы разработки «умных» вендинговых аппаратов на базе голосового ассистента. Голосовой ассистент будет интегрирован в кофемашину Nero Professional, которая будет устанавливаться в микромаркетах Self.

По мнению издания «Коммерсантъ», для реализации технологии, в компании могут применить уже существующий голосовой помощник, к примеру «Алиса» от «Яндекса» или «Маруся» от VK.

 

Источник: kommersant 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.