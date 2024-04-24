Российские вендинговые кофейные аппараты начнут разговаривать

Российская компания Uvenco, специализирующаяся на вендинговых аппаратах, работает над разработкой кофейных автоматов с голосовым управлением. Информацию об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, Uvenco опубликовала вакансию инженера-разработчика встраиваемых систем на популярном рекрутинговом сайте hh.ru.

В описании вакансии указано, что компания планирует создать систему голосового управления, включающую несколько микрофонов, аналогичную той, которая используется в современных смарт-динамиках. Требуется также знание алгоритмов для обработки речи.

В Uvenco подтверждают планы разработки «умных» вендинговых аппаратов на базе голосового ассистента. Голосовой ассистент будет интегрирован в кофемашину Nero Professional, которая будет устанавливаться в микромаркетах Self.

По мнению издания «Коммерсантъ», для реализации технологии, в компании могут применить уже существующий голосовой помощник, к примеру «Алиса» от «Яндекса» или «Маруся» от VK.

Источник: kommersant