Российские учёные улучшили эффективность средств против грибка в 5000 раз

Исследования, проведённые учеными Московского государственного университета (МГУ), привели к важному открытию в области борьбы с грибковыми инфекциями. Учёные смогли значительно повысить эффективность противогрибковых препаратов, увеличив их силу воздействия на 5000 раз. Это достижение стало возможным благодаря комбинации противомикробных пептидов с лактоназами — ферментами, разрушающими молекулы, которые грибки используют для «общения» и выработки устойчивости к лекарствам.

Как работает новая методика

Грибки, как и многие бактерии, обладают способностью развивать устойчивость к антибиотикам и противогрибковым средствам. Одной из причин этого является их способность обмениваться сигналами через молекулы, называемые лактонами. Эти молекулы регулируют деятельность клеток, в том числе процесс выработки устойчивости к внешним воздействиям, включая препараты.

Лактоназы — это ферменты, которые могут разрушать эти молекулы, нарушая «коммуникацию» между клетками грибков. Когда «общение» между клетками блокируется, грибки теряют способность эффективно координировать свои действия и вырабатывать защиту от противогрибковых средств.

Результаты экспериментов

Экспериментальные работы показали, что комбинирование противомикробных пептидов с лактоназами может значительно усилить эффективность препаратов против грибков. Например:

При добавлении фермента His6-OPH лактоназы к препарату бацитрацин эффективность воздействия на грибки повысилась в 100 раз .

к препарату эффективность воздействия на грибки повысилась в . В случае с полимиксином эффективность увеличилась в 5000 раз по отношению ко всем протестированным грибкам.

Эти результаты демонстрируют, что использование комбинации пептидов и лактоназ может значительно повысить эффективность лечения грибковых инфекций, как у людей, так и у растений.

Перспективы и планы на будущее

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку и тестирование более сложных комбинаций для лечения грибков, особенно в случае смешанных инфекций, которые включают как бактериальные, так и грибковые компоненты. Комбинированная терапия может стать важным инструментом в борьбе с инфекциями, которые трудно поддаются лечению традиционными методами, особенно с учётом глобальной проблемы антибиотикорезистентности.

Это открытие может существенно повлиять на медицину и сельское хозяйство, предоставив более эффективные методы борьбы с инфекциями, устойчивыми к обычным противогрибковым средствам.