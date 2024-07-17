Российские ученые создали виртуальный тур по Чагырской пещере

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН создали виртуальный тур по Чагырской пещере в Алтайском крае. Эта пещера была домом для неандертальцев, которые пришли сюда из Европы примерно 50-60 тысяч лет назад.

Археологи и генетики установили, что пещера была населена семьями неандертальцев из одной популяции в период среднего палеолита. Древние люди использовали пещеру в качестве убежища и постоянного лагеря для обработки добычи и создания каменных орудий.

Согласно словам ученых, Чагырская пещера предоставляла обзор на равнину, где летом и осенью появлялись стада бизонов и диких лошадей, на которых охотились неандертальцы.

Животных привлекала пищевая база, а для людей это была возможность эффективной охоты. В пещере происходило создание каменных орудий, начиная с обработки сырцового материала и заканчивая финальной отделкой готовых изделий. Река Чарыш предоставляла подходящий камень для этого процесса. Среди находок в пещере были найдены также костяные инструменты, которые использовались для обновления каменных орудий и более тонкой обработки камня.

Проект создания виртуального тура был поддержан грантом Минобрнауки РФ в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Исследователи установили, что люди, унаследовавшие традицию производства орудий, которая прослеживается в Чагырской пещере и соседней пещере Окладникова, пришли из других регионов.

Их ближайшие родственники жили в Восточной Европе, Крыму и на Северном Кавказе. У всех этих древних людей была похожая традиция создания каменных орудий, которую называют микокской.

Чагырская пещера имеет большую ценность как свидетельство дальней миграции неандертальцев и их приспособления к новым территориям. Также пещера имеет уникальное значение благодаря обнаружению антропологических материалов, которые, согласно палеогенетическим исследованиям, принадлежат близким родственникам, не менее чем 15 индивидов.

Источник: ТАСС.