Создание революционной теории формирования атмосферных вихрей, таких как смерчи и тайфуны, и использование взрывных устройств для предотвращения их образования было впервые предложено российскими учеными.

Их расчеты показали, что около 50 взрывных устройств общей мощностью 4 килотонны, размещенных в нужных точках вокруг центра тайфуна, могут остановить его развитие и предотвратить разрушительные последствия. Они предложили использовать силу инерции вращения Земли вокруг своей оси для этой цели.

Однако, применение этого метода на практике связано с рядом проблем. Для остановки всей вращающейся массы в основании циклона требуется огромное количество энергии, что может потребовать даже использования атомной бомбы.

Также необходимо точно знать параметры вихря, чтобы определить места взрывов и их мощность. Кроме того, любое взрывное воздействие на атмосферные явления может иметь непредсказуемые последствия и вызывать масштабные атмосферные изменения.

Некоторые эксперты высказывают сомнения относительно эффективности и безопасности этого подхода. Они указывают на возможные негативные последствия и необходимость согласования с другими государствами, чтобы избежать недоразумений и неправильной интерпретации взрывов.

Кроме того, существуют и другие, более простые методы для предотвращения развития тайфунов, такие как нагревание верхней части циклона методом ионизации, которые могут быть более безопасными и эффективными.

В целом, хотя исследования российских ученых предлагают интересный подход к предотвращению формирования атмосферных вихрей, его применение на практике требует дополнительных исследований, оценки рисков и обсуждения с международным сообществом.

Источник: Известия.